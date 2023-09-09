وفاة السياسي الجنوب أفريقي المخضرم بثيليزي عن عمر 95 عاما

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، اليوم السبت، أن مانجوسوثو بثيليزي وهو سياسي جنوب أفريقي مخضرم ومؤسس حزب "انكاثا" للحرية، توفي عن عمر 95 عاما.

وكتب رامافوسا على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "توفي في ساعة مبكرة صباح اليوم السبت، الأمير بثيليزي، الذي شغل منصب الوزير الأول للشئون الداخلية في جنوب أفريقيا الديمقراطية".

وكان بثيليزي في المستشفى منذ أغسطس، بعد تلقي العلاج الروتيني.

وكان السياسي المعروف، لكن المثير للجدل، قد أسس الحزب في عام 1975، خلال نظام الفصل العنصري. وقاد الحزب، الذي خاض أول انتخابات ديمقراطية في البلاد عام 1994، حتى عام 2019، عندما تنحى عن منصبه.