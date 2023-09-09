انطلقت عملية إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب، مساء أمس الجمعة إقليم الحوز بالمملكة المغربية، والذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، مباشرة بعد وقوع هذه الهزة التي شعرت بها العديد من مدن المملكة.

وأشارت وكالة الأنباء المغربية، إلى تعبئة سبع شاحنات محملة بالأغطية وأسرة المخيمات ومعدات الإضاءة، من أجل تقديم المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن إلى سكان المناطق المنكوبة.

وعمل فريق من عناصر الوقاية المدنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وبسرعة فائقة، على تحميل الشاحنات من أجل إيصال المساعدات في أسرع وقت ممكن إلى السكان المتضررين من الزلزال.

وتعبأت منذ الساعات الأولى، على غرار الوقاية المدنية بالعرجات، فرق الوقاية المدنية الأخرى بعدة مناطق بالمملكة، من أجل تقديم المساعدات للسكان المتضررين من الزلزال.

وحدّد مركز الهزة التي سجّلت في حدود الساعة 23:11 بالتوقيت المحلي من مساء الجمعة، وبلغت شدّتها 7 درجات على مقياس ريختر، بقرية إيجيل في إقليم الحوز بمدينة مراكش.

وقال مسئول في المعهد المغربي للجيوفيزياء، إن الزلزال الذي أودى بحياة 632 شخصا في حصيلة أولية، هو الأعنف في المغرب منذ أكثر من قرن.

وكانت وزارة الداخلية المغربية قد أفادت بارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 632 قتيلا و329 مصابا.

وقالت الداخلية في بيان، إن الضحايا سقطوا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت.