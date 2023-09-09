الرئيس السيسي يجري حوارا جانبيا مع رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة الأفريقية الأوروبية

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي حوارا جانبيا مع "شارل ميشيل" رئيس المجلس الأوروبي، على هامش القمة الأفريقية - الأوروبية التي انعقدت اليوم السبت بنيودلهي، بعد انضمام الاتحاد الأفريقي لعضوية مجموعة العشرين، وشهدت التباحث حول القضايا الدولية الراهنة وأزمة الأمن الغذائي العالمي.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي.

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