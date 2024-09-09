الأهلي يعلن عن رئيس بعثة الفريق أمام جور ماهيا الكيني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قرر مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تكليف طارق قنديل، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق المتجهة إلى كينيا ، لمواجهة فريق جورماهيا في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وجور ماهيا يوم الأحد المقبل على ملعب "نيايو ستاديوم" وسيلتقي الفريقان إيابا بعد أسبوع في القاهرة.

وحرص طارق قنديل على التواصل مع السفير المصري المصري في كينيا للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة وكذلك التنسيق الكامل مع سامي قمصان المدرب العام، القائم بأعمال مدير الكرة، بخصوص كافة الأمور المتعلقة بسفر البعثة وفندق الإقامة وملاعب التدريب، وتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

يذكر أن الأهلي هو حامل لقب دوري الأبطال في الموسمين الماضيين.