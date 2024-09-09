هيئة الدواء: ضخ 324 مستحضرا منذ بداية أغسطس بإجمالي 113 مليون عبوة

قال الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء، إن الهيئة تتابع بشكل مكثف ملف نقص الأدوية، موضحًا أن هناك رصدًا لأي شكاوى من نقص فيها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «dmc»، اليوم الاثنين، أن الخط الساخن الخاص بالهيئة 15301 يتلقى كل الشكاوى من نقص أي أدوية.

وأوضح أن الهيئة تابعت مع المصانع في الفترة الماضية توفير المواد الخام اللازمة للتصنيع، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل تصنيع عدد كبير من المستحضرات التي كان بها شكاوى، وبدأ ضخ عدد كبير منها.

ولفت إلى أن هذه المستحضرات تغطي عددًا كبيرًا من المجموعات العلاجية التي كانت بها شكاوى، موضحًا أنه تم ضخ 324 مستحضرًا منذ بداية شهر أغسطس حتى الآن بإجمالي 113 مليون عبوة.

ونوه بأنّ هناك تحسنًا تدريجيًّا في أزمة الأدوية بدءًا من شهر أغسطس ويستمر خلال شهر سبتمبر، مؤكدا متابعة كل المستحضرات التي يتم ضخها للتأكد من معدلات التوافر.

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مؤشرات توافر الأدوية بالسوق المحلي، بعد قيام هيئة الدواء المصرية بتعزيز كميات إضافية من المستحضرات الدوائية، خلال شهر أغسطس وأول سبتمبر الجاري.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير المستحضرات الدوائية سواء المستوردة أو محلية الصنع التي يعتمد إنتاجها على المواد الخام المستوردة، وتوفير البدائل للأدوية المهمة، حرصًا على صحة وسلامة المرضى، وتوفير احتياجاتهم الدوائية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هيئة الدواء المصرية قامت بضخ كميات إضافية من الأدوية المهمة التي تندرج تحت المجموعات العلاجية (الأنسولين، أمراض السكر، أمراض القلب، التهابات المعدة، فرط نشاط الغدة الدرقية، علاج الأورام، المضادات الحيوية، أدوية الحقن المجهري) مؤكدا متابعة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن كثب لأزمة نواقص الأدوية والمتوقع انتهائها خلال الأشهر القليلة المقبلة.