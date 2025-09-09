تقارير إعلامية: إعادة الكوريين المحتجزين بمصنع هيونداي في أمريكا إلى وطنهم غدا الأربعاء

ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر بقطاع الصناعة إن من المقرر إعادة المئات من الكوريين الذين احتجزتهم السلطات الأمريكية في مداهمة بموقع مصنع يعود لشركة هيونداي لصناعة السيارات إلى وطنهم خلال هذا الأسبوع.

وقالت يونهاب إن من المقرر أن تتوجه طائرة خاصة طراز بوينج 747-8 أي تابعة لشركة كوريان إير إلى ولاية جورجيا الأمريكية لنقل أكثر من 300 من الرعايا الكوريين الجنوبيين تم احتجازهم في المداهمة، وإعادتهم إلى سول غدا الأربعاء، على أقصى تقدير.

وبحسبن يونهاب، نفّذت السلطات الأمريكية المداهمة يوم الخميس في موقع بناء مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية، يُشيّده مشروعٌ مشتركٌ بين مجموعة هيونداي موتور وشركة إل جي لحلول الطاقة المحدودة في مقاطعة براين، بالقرب من سافانا، بجورجيا.

وأسفرت المداهمة عن اعتقال 475 شخصًا، بمن فيهم العمال الكوريون. وأفادت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية بأنه تبيّن أن المحتجزين يعملون بشكلٍ غير قانوني في الولايات المتحدة، وأن العديد منهم يحملون تأشيرات قصيرة الأجل أو تأشيرات سياحية لا تسمح لهم بالعمل.

وتسعى كوريا الجنوبية إلى إعادة العمال الكوريين إلى ديارهم، بعد اختيارهم مغادرة الولايات المتحدة طواعيةً بدلًا من مواجهة الترحيل. ويُعرف أن سلطات الهجرة الأمريكية عرضت في البداية خيارين، وهما الترحيل الفوري وتقييد دخولهم إلى الولايات المتحدة لمدة خمس سنوات، أو محاكمة لمدة شهر تحت الاحتجاز.

وأثارت هذه الحادثة مخاوف جدية بين الشركات الكورية الجنوبية، حيث أثارت شكوكًا حول ما إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال وجهة موثوقة للاستثمارات الكورية الجنوبية، مما أجبر العديد من الشركات هنا على إعادة تقييم المخاطر والمناخ السياسي الأوسع لممارسة الأعمال التجارية في أمريكا.



