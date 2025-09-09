قاض أمريكي يراجع تسوية قضية استخدام الكتب في تدريب منصة محادثة الذكاء الاصطناعي

بدأ قاض اتحادي في الولايات المتحدة مراجعة التسوية التي توصلت إليها شركة الذكاء الاصطناعي الأمريكية أنثروبيك ومجموعة من مؤلفي الكتب التي تم استخدامها في تدريب منصة محادثة الذكاء الاصطناعي للشركة، حيث يقول المؤلفون إن الشركة استخدمت نسخا مقرصنة من كتبهم لتدريب المنصة.

ووافقت الشركة على دفع 5ر1 مليار دولار للمؤلفين والناشرين، بما يعادل حوالي 3000 دولارا لكل كتاب من الكتب التي شملتها التسوية ويبلغ عددها 500 ألف كتاب.

وأثار قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ويليام ألسوب بعض التساؤلات حول تفاصيل التسوية، وطلب من ممثلي مجموعات المؤلفين والناشرين الحضور أمام المحكمة اليوم الاثنين لمناقشة الأمر. رفع ثلاثة مؤلفين وهم مؤلفة روايات الإثارة الإثارة أندريا بارتز، وكاتبا الأعمال غير الروائية تشارلز جرايبر وكيرك والاس جونسون، دعوى قضائية العام الماضي، وهم الآن يمثلون مجموعة أوسع من المؤلفين والناشرين الذين قامت أنثروبيك بتنزيل كتبهم لتدريب منصة الدردشة الخاص بها كلود.

قال جونسون، مؤلف كتاب "سارق الريش" وكتب أخرى، إنه يعتزم حضور جلسة الاستماع ووصف التسوية بأنها "بداية معركة بالنيابة عن البشر الذين لا يؤمنون بضرورة التضحية بكل شيء من أجل الذكاء الاصطناعي".

يذكر أن ألسوب أصدر في يونيو/حزيران الماضي حكما مختلطا بشأن القضية، حيث خلص إلى أن تدريب منصات دردشة الذكاء الاصطناعي باستخدم الكتب المحمية بحقوق الطبع والنشر ليس مخالفًا للقانون، ولكن أن أنثروبيك استحوذت على ملايين الكتب بشكل غير قانوني من خلال مواقع قرصنة. وإذا لم يتم اقرار التسوية بين أنثروبيك والمؤلفين ستنظر المحكمة القضية في ديسمبر/كانون الأول.