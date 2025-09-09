 مدرب توتنهام السابق يتفق على قيادة نونتجهام فورست - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 12:14 م القاهرة
مدرب توتنهام السابق يتفق على قيادة نونتجهام فورست

أمير نبيل
نشر في: الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 - 12:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 - 12:06 م

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن الأسترالي أنجي بوستيكوجلو المدير الفني السابق لتوتنهام الإنجليزي قد توصل لاتفاق بشأن تدريب نوتنجهام فورست.

كان "فورست" قد أعلن عن إقالة مدربه البرتغالي نونو سبريتو سانتو، في ضوء النتائج الأخيرة والخلافات بين المدير الفني ورئيس النادي.

وأشارت صحيفة "ذات أتليتك" إلى أن بوستيكوجلو من المقرر أن يتولى المهمة على الفور، على أن يقود الفريق لرحلته إلى لندن لمواجهة أرسنال في الجولة المقبلة.

وفاز المدرب الأسترالي ببطولة الدوري الأوروبي مع توتنهام قبل أن يرحل عن قيادة السبيرز بنهاية الموسم المنقضي، ليتولى الدنماركي توماس فرانك المهمة بدلا منه.

 


