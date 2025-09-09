مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين: استشهاد 249 صحفيا منذ بداية الحرب

قال مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين، إن إسرائيل تواصل نهج القمع الإعلامي الشامل بقتل واعتقال الصحفيين الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس لطمس الرواية الفلسطينية ومنع التغطية لانتهاكاتها.

وأضاف في بيان، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال قتل صحفيين اثنين خلال الشهر الجاري ما يرفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 249 منذ اندلاع حرب الإبادة في غزة في أكتوبر 2023.

وأوضح المركز، أن الاحتلال يواصل اعتقال 54 صحفيًا فلسطينيًا بينهم 21 رهن الاعتقال الإداري دون توجيه لوائح اتهام أو تحديد مدة زمنية للاحتجاز في مخالفة صارخة للمعايير الدولية.

وأشار إلى أن الاعتقال الإداري الذي تمارسه إسرائيل ضد الصحفيين يعد مخالفة واضحة للمادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ولفت إلى أن هذه المادة تحظر الاعتقال التعسفي وتؤكد حق كل إنسان في معرفة أسباب اعتقاله وتقديمه لمحاكمة عادلة.