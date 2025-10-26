الموساد يدعي كشف هوية مسئول إيراني يقف وراء محاولات هجمات بعدة دول

ادعى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، الأحد، أنه كشف هوية مسئول إيراني رفيع يقف وراء محاولات تنفيذ هجمات في عدة دول حول العالم، من أستراليا حتى أوروبا.

جاء ذلك في بيان باسم جهاز الموساد، نشره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ولفت البيان، إلى أن "تحقيقات أجراها الموساد بالتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية، قادت إلى موجة من الاعتقالات، طالت خلايا مرتبطة بطهران كانت تعمل في دول مختلفة"، على حد قوله.

وادعى أن "تلك الخلايا كانت تنشط تحت إشراف مباشر من المسؤول الإيراني، الذي يُدعى سردار عمار، وهو قيادي في الحرس الثوري يتبع لقائد فيلق القدس إسماعيل قاآني".

كما ادعى الموساد، أن "إيران وسّعت بعد 7 أكتوبر 2023 جهودها لاستهداف نقاط إسرائيلية ويهودية في الخارج، غير أن تلك المحاولات أُحبطت بفضل نشاط استخباراتي مكثف"، وفق تعبيره.

وزعم البيان أن كشف بنية العمل السري الإيراني "وجّه ضربة قوية" لمحاولات طهران تنفيذ عمليات سرية، وألحق بها "خسائر سياسية ودبلوماسية" في عدة دول.

وفي 13 يونيو الماضي، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، وردت عليه طهران، قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار.

وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة ودول أوروبية إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم "لأغراض سلمية"، بما في ذلك توليد الكهرباء.

وتعد إسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي تملك ترسانة نووية غير خاضعة لرقابة دولية.