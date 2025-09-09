مجلس حكماء المسلمين يدين الاستهداف الإسرائيلي للعاصمة القطرية الدوحة

أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدا أنه يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر، ويتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية التي تؤكد على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم الاعتداء على أراضيها.

وأعرب عن تضامنه الكامل مع دولة قطر في مواجهة هذا العدوان الغادر، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، محذراً من خطورة مثل هذا العدوان وتداعياته الخطيرة على تقويض جهود تحقيق السلام، بما يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.

ويجدد مجلس حكماء المسلمين دعوته المجتمع الدولي إلى العمل على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة، والتصدي لسياسات القتل والتجويع والتهجير القسري الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وإقرار حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.