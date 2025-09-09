التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، في مقر إقامته بالعاصمة البريطانية لندن، مع رئيسة لجنة الشئون الخارجية في البرلمان البريطاني، إميلي ثورنبيري، وأعضاء اللجنة.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعلاقات الثنائية بين دولة فلسطين والمملكة المتحدة.

وأعرب عباس عن تقديره لمواقف بريطانيا، ولا سيما جهودها من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ورفض الاستيطان وعنف المستوطنين، والعمل الجاد لتحقيق حل الدولتين.

وثمّن القرار التاريخي للمملكة المتحدة بنيتها الاعتراف بدولة فلسطين قبل انعقاد المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك في وقت لاحق من هذا الشهر، واصفا ذلك بأنه خطوة تصحيحية لظلم تاريخي، وفتح أفق جديد أمام تحقيق السلام.

وأكد الرئيس الفلسطيني على الأولويات الفلسطينية الراهنة، والمتمثلة في: وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية إلى غزة، والإفراج عن المحتجزين والأسرى، وانسحاب قوات الاحتلال، والبدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وجدد تأكيده أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن الدولة ستتولى كامل مسئولياتها هناك بدعم عربي ودولي.

كما جدّد التزامات دولة فلسطين بشأن إجراءات الإصلاح، مشيرًا إلى أن التحضيرات جارية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال عام من انتهاء الحرب.

وأكد أن أي حزب أو مرشح يرغب بالمشاركة في الانتخابات يجب أن يلتزم بالبرنامج السياسي وبالالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والشرعية الدولية وبمبدأ "سلطة واحدة، قانون واحد، وقوة أمنية شرعية واحدة".

وأكد استعداده للعمل مع بريطانيا، وعلى التزام فلسطين بالسلام وحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في أمن واستقرار وسلام وحسن جوار.