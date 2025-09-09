كمبوديا تفتتح مطارا جديدا في العاصمة لتعزيز السياحة

افتتحت كمبوديا، اليوم الثلاثاء، مطار تيكو الجديد في العاصمة، حيث رحب المسئولون بالرحلة الافتتاحية وسط احتفالات وآمال بتعزيز السياحة.

ويحل المطار الجديد المؤلف من 3 مدارج محل مطار بنوم بنه الذي يعود تاريخه إلى نحو 70 عاما تقريبا، وكان لديه مدرج واحد فقط. وكان من المقرر افتتاح المطار في يوليو الماضي، ولكن تم إرجاء الافتتاح بسبب مشكلة فنية.

وقال رئيس الوزراء السابق هون سين عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "افتتاح المطار يعد خطوة كبيرة لقطاعي الطيران والاقتصاد في كمبوديا".

يذكر أن مطار بنوم بنه استقبل خلال عام 2024 نحو 4.75 مليون راكب. ومن المتوقع أن يستقبل المطار الجديد في البداية 13 مليون راكب، ولكن سترتفع سعته إلى 30 مليون راكب بعد 2030 وستصل إلى 50 مليون بحلول 2050.