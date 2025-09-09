 رئيس وزراء قطر: الدوحة تحتفظ بحق الرد على الهجوم الإسرائيلي السافر - بوابة الشروق
رئيس وزراء قطر: الدوحة تحتفظ بحق الرد على الهجوم الإسرائيلي السافر

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 - 10:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 - 10:58 م

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، إن «دولة قطر تعرضت اليوم لهجوم إسرائيلي غادر يشكل إرهاب دولة».

ونوه في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن «الاعتداء استهدف مقر قيادات المكتب السياسي لحماس أثناء انعقاد المفاوضات».

وأضاف: «لن نتهاون فيما يتعلق بالمساس بسيادة قطر والمساس بأراضيها، وستتعامل بحزم مع أي اختراق أمني».

وأكد أن «قطر تحتفظ بحق الرد على الهجوم السافر وتتخذ الإجراءات اللازمة للرد عليه»، مشيرًا إلى توجيه وزير الدولة باتخاذ الإجراءات القانونية للرد على هذا الهجوم.

