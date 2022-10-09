مخرج فيلم لما كان البحر أزرق يعلن مشاركته في المسابقة الرسمية بمهرجان البحرين السينمائي

أعلن المخرج عمرو السيوفي، مشاركة فيلمه القصير "لما كان البحر أزرق" في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بمهرجان البحرين السينمائي، المقرر إقامة دورته الثانية في الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر الجاري.

حظى فيلم "لما كان البحر أزرق" - مؤخرا - بالمشاركة في عدة مهرجانات سينمائية محلية وعالمية، كان أبرزها مهرجان القاهرة للفيلم القصير فى دورته الثالثة، وحصلت بطلة الفيلم الفنانة هبة عبد الغنى على جائزة أفضل ممثلة، كما عرض عالميا لأول مرة من خلال مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة الذى أقيم في يونيو من العام الماضي.

وشارك أيضا في مهرجان هوليوود للفيلم العربي في الولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل الفيلم مؤخرا على جائزتين من المهرجان القومى للسينما المصرية الدورة"24"، حيث فاز الفيلم بجائزة شادي عبد السلام لأفضل فيلم روائي أول، وأيضا فازت بطلته الفنانة هبة عبد الغنى بلقب أفضل ممثلة.

"لما كان البحر أزرق" فيلم روائي قصير تدور أحداثه حول "مريم"وهى سيدة في الأربعينات من عمرها، تشعر بالغربة والوحدة الشديدة في بيتها بسبب اهتمام ابنتيها بالتكنولوجيا الحديثة بشكل مبالغ فيه، فتقرر خوض أجرأ تجاربها عند الطبيب النفسي، وهو من بطولة الفنانة هبة عبد الغنى، ومحمود حمدى، ونيكول إسكندر، وآدم زايد، ومن إخراج عمرو السيوفى، وسيناريو محمد زايد.