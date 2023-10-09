قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغري، إن الجيش تمكن من السيطرة بشكل كامل على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة.

ووفقا لـ"العربية"، أوضح هاغري في بيان، أنه لم يعد هناك عبور لأي مسلحين إلى داخل إسرائيل.

ونقلت صحفية "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الاثنين، عن مصدر إسرائيلي كبير قوله إن الحرب في غزة "ستستمر لأيام أو أسابيع وربما أكثر من ذلك".

وأضاف المصدر أن "الهجمات على غزة ستنفذ بالقوة القصوى وعلى أوسع نطاق حتى ولو كان ذلك على حساب الإضرار بمواطني إسرائيل الأسرى هناك".

كما أبلغ المصدر الصحيفة بأن هناك مؤشرات أيضا على أن إيران تدفع جماعة حزب الله اللبنانية للاستعداد للدخول في صراع مع إسرائيل.

وكان الناطق باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني محمد أبو مصبح قال في تصريحات لـ"العربية"، إنه لا أماكن آمنة في غزة حاليًا، مضيفا أن القطاع من شماله لجنوبه يتعرض لقصف متواصل.

إلى هذا، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الاثنين، إن حماس أسرت أكثر من 100 شخص في اقتحام دام عبر الحدود في مطلع الأسبوع.

وأضاف كوهين لصحفيين أجانب: "في الوقت الحالي، هناك أكثر من 700 شخص قتلوا وذبحوا، وأكثر من 100 شخص وقعوا في الأسر".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أعلن في وقت سابق، الاثنين، أنه أمر بفرض "حصار مطبق" على قطاع غزة.

وقال غالانت في بيان مصور: "نفرض حصاراً كاملاً على قطاع غزة، لا كهرباء، لا طعام ولا ماء ولا غاز... كل شيء مغلق"، علماً بأن إسرائيل تفرض منذ أكثر من 15 عاما، حصارا على القطاع حيث يعيش 2.4 مليون نسمة، وفق فرانس برس.

وكانت بدأت الفصائل الفلسطينية في غزة، هجوما مباغتا على بلدات وتجمعات سكنية في المنطقة المحيطة بالقطاع، صباح السبت الماضي، ما أسفر عن مقتل 900 إسرائيلي حتى الآن، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

ورد الاحتلال الإسرائيلي على هجوم الفصائل بشن عملية عسكرية أسقطت أكثر من 500 شهيدا في غزة والضفة الغربية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.