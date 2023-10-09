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أعلن نادي إشبيلية الإسباني، بشكل رسمي إقالة لويس منديليبار، المدير الفني للفريق من منصبه، بعد تراجع أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وقال النادي الأندلسي خلال البيان الرسمي الذي أصدره عبر موقعه:" قرر نادي إشبيلية بعد اجتماع اللجنة الإدارية إقالة خوسيه لويس منديليبار من منصبه كمدرب للنادي بعد النتائج المتواضعة في بداية الموسم".

وأضاف النادي في بيانه:" يريد إشبيلية أن يوجه الشكر للخدمات التي قدمها المدرب الباسكي الذي سيسجل دورة في تاريخ الكيان بالفوز بالدوري الأوروبي السابع".

وأكمل إشبيلية:" خوسيه لويس مينديليبار درب إشبيلية في 28 مباراة رسمية، وقد سجل موسم 2023/24 هذا الرصيد من انتصارين وخمسة تعادلات وأربع خسائر، وفي موسم 2022-23، منذ توليه مسؤولية الفريق، حقق ثمانية انتصارات وستة تعادلات وثلاث خسائر بين الدوري الإسباني والدوري الأوروبي".

وأتم النادي بيانه:" يتمنى نادي إشبيلية حظًا سعيدًا لخوسيه لويس مينديليبار في المستقبل".