زوجة سيد حجاب تكشف عن وجود سيناريو جزء ثاني من فوازير شريهان

كشفت زوجة الشاعر الراحل سيد حجاب، مرفت عن أسرار وحكايات تروى لأول مرة، قائلة: «هو اشترى مجموعة قصة الحضارة، هو قرأها كلها وكان لديه استعداد أن يحكي الحكاية لأي شخص، فهو كان مثقف وحكاء».

وأضافت مرفت خلال لقائها مع الإعلامية سهير جودة في بث مباشر على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، قائلة: «سيد حجاب كان بيقرأ في التاريخ والفلسفة وأشياء كثيرة أخرى، فهو لديه مكتبة كبيرة مليئة بالكتب القيمة، ومن بين كتب مكتبته كتاب عن مذكرات لفريق سعد الدين الشاذلي عن حرب أكتوبر، لكن لم أقرأه من قبل، لكن سيد حجاب كان يحكي لي عن الفريق سعد الدين الشاذلي».

وأوضحت: «سيد حجاب كان ليه علاقة قوية مع بليغ حمدي، واخر كام سنة لما كنت بسمعه حاجة بصوت بليغ حمدي كان بيقعد يعيط وانا اقعد اعيط معاه، هو كان بيقول على بليغ انه من اطيب الناس، وكانوا بيروحوا مكان قدام الهرم يسهروا وبليغ يقوم من وسطهم ويبص للهرم ويقوله يا جدوا هنعمل مزيكا تهد الدنيا».

وأشارت مرفت، أن والد سيد كان موظف بسيط، ووالدته كانت مثقفة وتحفظ الشعر وتلقيه، قائلة: «كانوا ناس عاديين، وكانوا من محافظة الدقهلية مش من القاهرة».

وقالت زوجة سيد حجاب، إنه كتب جزء ثاني من سيناريو «الأيام» قصة الأديب، قبل وفاته، لكن لم تظهر للنور حتى الآن، حيث عرض مسلسل الأيام لأول مرة عام 1979.

وتتضمنت مكتبة سيد حجاب العديد من الكتب القيمة، كان من بينها كتب لأمير الشعراء أحمد شوقي، وحافظ ابراهيم وخليل مطران وايليا ابو ماضي وابراهيم ناجي.

وقالت: «أيام مرضه كانت صعبة جدا، حوالي 8 شهور، جاله كانسر بسبب السجائر، قبلها كان نشيط جدا، وهو عرف بخبر مرضه وقرر انه يتعالج وكان عنده امل وثقة في العلم والطب، وقال إنه ميحبش يكون مقعد، وكان عقله حاضر دايما في فترة مرضه».