محافظ دمياط تشهد فعاليات الندوة التعريفية ببرنامج المرأة تقود بالمحافظات المصرية

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فعاليات الندوة التعريفية ببرنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية" الذي أطلقته الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA ، بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية لتنمية المجتمع والأعمال، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، وعدد كبير من السيدات العاملات بالمؤسسات المختلفة.



وأوضح بيان أصدرته محافظة دمياط، أن الندوة تناولت استعراض أهداف البرنامج لتأهيل السيدات في المحافظات المصرية؛ بغرض تمكينهن اجتماعياً واقتصاديًا وسياسيًا للمشاركة في البناء، ودفع عجلة التنمية والمشاركة الايجابية في مجتمعاتهن، ويقدم حزم تدريبية متنوعة من المهارات الإدارية والشخصية لتطوير قدراتهن على القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال بالإضافة إلى الوقوف على أهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، كما يقدم عدة محاور توعوية بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ميلادية، وأيضًا استعراض الدور الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب منذ انشائها بقرار رئيس الجمهورية عام 2018 ميلادة.



ويستهدف البرنامج السيدات المصريات الحاصلات على مؤهل جامعي من عمر 22 إلى 50 عام، وذلك من القطاعات الحكومية والخاصة ورائدات الأعمال ويضم حزم تدريبية لمدة 23 يوم داخل المحافظة.



وأشادت الدكتورة منال عوض، أن البرنامج له أهداف رامية لصقل قدرات ومهارات المرأة، وإعداد كوادر قادرة على تولي مناصب قيادية، والتي تأتى تماشيًا مع إستراتيجية الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتمكين المرأة، والذي بدا واضحا مع تولى المرأة المصرية خلال السنوات الأخيرة حقائب وزارية ومنصب محافظ ومناصب قيادية بمختلف مؤسسات الدولة، وتوافقًا مع أهداف التنمية المستدامة.



كما ثمنت ما يتضمنه البرنامج من حزم تدريبية تقدم على أسس مهنية للقيادة والإدارة، و مؤشرات معرفية محددة، ووجهت "الدكتورة منال عوض" التحية إلى المرأة المصرية لما حققته من نجاحات كبيرة على مختلف الأصعدة.