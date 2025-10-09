فصائل فلسطينية ترحب بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

رحبت "فصائل المقاومة الفلسطينية"، الخميس، بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أنه جاء "ثمرة لصمود الفلسطينيين، وجهود الوسطاء من مصر وقطر وتركيا".

وأعلنت حماس وقطر والولايات المتحدة، فجر الخميس، توصل إسرائيل والحركة الفلسطينية إلى اتفاق ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.

وجاء الاتفاق بعد أربعة أيام من مفاوضات غير مباشرة استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية بين وفدي "حماس" وإسرائيل، بمشاركة ممثلين عن تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

وقالت الفصائل التي لم يحدد البيان أسماءها، إن "أولويتنا منذ عامين من الإبادة الصهيونية كانت التوصل إلى اتفاق يحقق وقفا فوريا وشاملا للحرب، ورفع الحصار، وإدخال المساعدات، وإعادة الإعمار، وتنفيذ صفقة تبادل للأسرى"، مشيرة إلى أن هذه المطالب "كانت ثابتة وتعاملت معها الفصائل بمسؤولية عالية من أجل إنهاء معاناة شعبنا".

وأضاف البيان أن "الاتفاق الذي توصلت إليه قيادة المقاومة بوساطة وجهود مصرية وقطرية وتركية هو نتاج طبيعي لصمود شعبنا ومقاومته، ونتيجة روح المسؤولية والمرونة التي أبدتها الوفود الفلسطينية خلال المفاوضات، والرد الذكي والإيجابي على المقترح الأمريكي".

وأكدت أن "وحدة الشعب وتكاتفه وإيمانه بثوابته وثقته بمقاومته تصنع مجدا يخلده التاريخ، وتؤكد أن إرادة الفلسطينيين لا ولن تهزم مهما اشتد الحصار والعدوان".

وفي 29 سبتمبر الماضي، أعلن ترامب خطة تتألف من 20 بندا، بينها: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح "حماس".

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها نحو 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ومن المقرر أن تصدق الحكومة الإسرائيلية على اتفاق غزة، الخميس، تمهيدا لبدء انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من القطاع، وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و183 شهيدا، و169 ألفا و841 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.​