سوريا ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة

رحبت سوريا، اليوم الخميس، بالإعلان عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معربةً عن أملها بأن يسهم ذلك بإنهاء معاناة المدنيين فيه، والتمهيد لمرحلة من الاستقرار الإقليمي.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية(سانا) اليوم: "ترحب الجمهورية العربية السورية بالإعلان عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتعبر عن أملها في أن يسهم هذا التطور بإنهاء معاناة المدنيين وفتح المجال أمام الجهود الإنسانية والإغاثيـة العاجلة، وبما يمهّد لمرحلة من الاستقرار الإقليمي".

وأضافت الوزارة: "تعبر سوريا عن تقديرها للجهود والوساطات التي قامت بها دولـة قطر وجمهورية تركيا وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية في سبيل التوصل إلى هذا الاتفاق".

وجرى الإعلان اليوم، عن التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص قطاع غزة، وذلك بعد مفاوضات غير مباشرة بين وفود حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل والوسطاء في شرم الشيخ.

وقالت حماس، في بيان، إنه تم التوصّل إلى اتفاق خلال المفاوضات يقضي بإنهاء الحرب على غزة، وانسحاب قوات الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى، بحسب ما أوردته وكالة "سانا".