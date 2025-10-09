الكرملين يعلن تأجيل القمة الروسية العربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ناقشا خلالها أول قمة روسية عربية حيث أتفقا على تأجيل القمة إلى وقت لاحق.

وأكد الكرملين أن الجانبين الروسي والعراقي سينقلان عبر القنوات الدبلوماسية المعلومات المتعلقة بتأجيل القمة الروسية- العربية إلى عواصم الدول العربية، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأوضح الكرملين أن بوتين اتفق مع رئيس وزراء العراق أنه من الأنسب تأجيل انعقاد القمة إلى وقت لاحق على اعتبار أن العديد من قادة الدول العربية المدعوين سيصعب عليهم الحضور شخصيا إلى موسكو في ظل المرحلة النشطة من تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بقطاع غزة.

وأضاف الكرملين أنه سيتم الاتفاق على موعد القمة الروسية-العربية في وقت لاحق.

وتأتي القمة التي كان من المفترض انعقادها في 15 أكتوبر الجاري تتويجا للتطور الملحوظ في مسيرة العلاقات الروسية العربية، التي شهدت تقدما كبيرا على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية خلال السنوات الأخيرة.