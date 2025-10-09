البيت الأبيض: ترامب سيخضع لفحص طبي هذا الأسبوع

أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن الرئيس دونالد ترامب سيخضع الجمعة لفحص طبي سنوي روتيني في مستشفى "والتر ريد" العسكري قرب واشنطن.





وقالت المتحدثة باسم الرئاسة كارولاين ليفيت في بيان إن ترامب البالغ من العمر 79 عاما "سيزور صباح الجمعة مركز والتر ريد الطبي لاجتماع مخطّط له وإلقاء كلمة أمام الجنود. بينما هو هناك، سيتوقف الرئيس ترامب لإجراء فحصه السنوي الروتيني".

وسيُجرى هذا الفحص للرئيس بعد أن كان قد خضع في أبريل لفحص طبي آخر وصفه البيت الأبيض يومها أيضا بالسنوي وأصدر في أعقابه طبيب الرئاسة شون باربابيلا تقريرا قال فيه إن الرئيس "يتمتع بصحة ممتازة".



وكان ترامب قد قال في وقت سابق الأربعاء، إنه لا يستبعد زيارة قطاع غزة، بعدما أعلن أنه قد يتوجّه إلى الشرق الأوسط في نهاية الأسبوع.

وصرّح ترامب للصحفيين قائلا: "نقترب بشدة من التوصل إلى اتفاق في الشرق الأوسط".

وأضاف عند سؤاله عما تبقى لإنجاز اتفاق غزة: "إما أن ننهيه أو نوقعه".

وأشار ترامب أيضا إلى إمكانية زيارته مصر "على الأرجح" أيضا.