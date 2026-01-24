 الحكم بالسجن 17 عاما على محاميين باكستانيين في مجال حقوق الإنسان بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي - بوابة الشروق
السبت 24 يناير 2026 7:15 م القاهرة
الحكم بالسجن 17 عاما على محاميين باكستانيين في مجال حقوق الإنسان بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي

إسلام آباد – أسوشيتد برس
نشر في: السبت 24 يناير 2026 - 7:05 م | آخر تحديث: السبت 24 يناير 2026 - 7:05 م

حكمت محكمة باكستانية، اليوم السبت، على محاميين في مجال حقوق الإنسان بالسجن لمدة 17 عاما لكل منهما، بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي زعمت السلطات أنها معادية للدولة ومؤسساتها الأمنية.

وأعلن القاضي أفضل مجوكا، الحكم غداة اعتقال زينب مزاري وزوجها هادي علي تشاثا في إسلام آباد، وفقا لوثائق المحكمة.

ومثل الزوجان لفترة وجيزة عبر رابط فيديو لكنهما قاطعا الجلسة، مما دفع المحكمة إلى إنهاء المحاكمة والنطق بالحكم.

ومن جانبهم، أدان أفراد العائلة والأصدقاء هذا الحكم .

وجاء في حكم المحكمة، أن مزاري نشرت تغريدات متعددة في السنوات الأخيرة "جسدت أجندة" الجماعة الانفصالية البلوشية المحظورة وحركة طالبان باكستان.

