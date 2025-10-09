يختتم مركز العلوم التابع لـ مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل)، إحدى المنارات الثقافية التابعة لـ جمعية مصر الجديدة، صباح غد الجمعة، فعاليات أسبوع الفضاء العالمي الذي نظمه المركز على مدار أسبوع، بمشاركة أكثر من 90 دولة حول العالم، ضمن احتفالاتهم بالحدث العالمي الذي يُقام سنويا احتفاء بالعلوم والتكنولوجيا ودورهما في تحسين حياة الإنسان.

وانطلقت فعاليات الأسبوع يوم الثلاثاء الموافق 7 أكتوبر، واستمرت حتى الخميس 9 أكتوبر، تحت رعاية الدكتورة سهام الجوهري، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة.

وتنوعت الأنشطة المقدمة خلال الأسبوع، حيث تضمنت فعالية بعنوان "رائد الفضاء"، تعرف من خلالها الأطفال على حياة رواد الفضاء والصعوبات التي تواجههم خلال رحلاتهم، كما قاموا بتنفيذ نموذج لماسك رائد الفضاء.

وشارك الأطفال أيضا في نشاط "الزراعة في الفضاء"، حيث استكشفوا طرق الزراعة التي تعتمدها وكالات الفضاء، وأهمية الزراعة في حياة الكائنات الحية، وقام كل مشارك بتنفيذ نموذج للزراعة المائية.

كما تعرف المشتركون على قصة انطلاق أول قمر صناعي إلى الفضاء "سبوتنيك 1" عام 1957 من الاتحاد السوفيتي، وشاركوا في مجموعة من الألعاب الجماعية والأنشطة التفاعلية والأعمال اليدوية المرتبطة بالموضوع.