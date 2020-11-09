 وزيرا خارجية الإمارات وإيطاليا يبحثان تطورات الأوضاع في شرق المتوسط - بوابة الشروق
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وزيرا خارجية الإمارات وإيطاليا يبحثان تطورات الأوضاع في شرق المتوسط

(د ب ا)
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 11:50 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 11:50 ص

بحث وزيرا خارجية الإمارات وإيطاليا الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ولويجي دي مايو، تطورات الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط.

 

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية(وام) اليوم الاثنين، أن ذلك جاء خلال ترأسهما أعمال الحوار الاستراتيجي الرابع بين البلدين الذي عقد أمس الأحد في أبوظبي.

 

وأشارت الوكالة إلى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا وإيران.

 

ووفق الوكالة، بحث الطرفان جهود البلدين في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى دعم الجهود العالمية المبذولة للتوصل إلى لقاح للمرض.

 

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد على العلاقات الإماراتية الإيطالية المتميزة والعمل المشترك من أجل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

 


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