 ألمانيا تنتقد تصرفات إسرائيل في غزة: الأحداث في القطاع لم تعد مقبولة - بوابة الشروق
الجمعة 18 يوليه 2025 4:24 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمصير وسام أبو علي في المرحلة المقبلة؟


النتـائـج تصويت

ألمانيا تنتقد تصرفات إسرائيل في غزة: الأحداث في القطاع لم تعد مقبولة

د ب أ
نشر في: الجمعة 18 يوليه 2025 - 2:18 م | آخر تحديث: الجمعة 18 يوليه 2025 - 2:18 م

انتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، تصرفات إسرائيل في قطاع غزة.

وقال ميرتس في المؤتمر الصحفي الصيفي التقليدي ببرلين، اليوم الجمعة، إن الأحداث في قطاع غزة "لم تعد مقبولة"، مضيفا أن حكومته تحث على وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية شاملة لسكان المنطقة.

وذكر ميرتس أنه على اتصال شخصي منتظم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهذا الشأن.

وأشار المستشار إلى أن ألمانيا تقدم مساعدات إنسانية في قطاع غزة، ومستعدة لبذل المزيد من الجهود، مؤكدا في المقابل أن هذا يتطلب تسهيلات من الحكومة الإسرائيلية أيضا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك