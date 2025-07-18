ألمانيا تنتقد تصرفات إسرائيل في غزة: الأحداث في القطاع لم تعد مقبولة

انتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، تصرفات إسرائيل في قطاع غزة.

وقال ميرتس في المؤتمر الصحفي الصيفي التقليدي ببرلين، اليوم الجمعة، إن الأحداث في قطاع غزة "لم تعد مقبولة"، مضيفا أن حكومته تحث على وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية شاملة لسكان المنطقة.

وذكر ميرتس أنه على اتصال شخصي منتظم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهذا الشأن.

وأشار المستشار إلى أن ألمانيا تقدم مساعدات إنسانية في قطاع غزة، ومستعدة لبذل المزيد من الجهود، مؤكدا في المقابل أن هذا يتطلب تسهيلات من الحكومة الإسرائيلية أيضا.