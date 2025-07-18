تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من استخراج جثمان متوفى، وإنقاذ 4 أشخاص أحياء، وذلك إثر انهيار جزئي لعقار قديم بمنطقة زقاق الصباغ – داير الناحية – بحي الساحل.

وتوجه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إلى موقع الحادث فور وقوعه لمتابعة عمليات الإنقاذ والتعامل مع تداعيات الانهيار.

وكان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، قد تلقى بلاغًا يفيد بوقوع انهيار جزئي في أحد العقارات القديمة، مما أدى إلى سقوط أجزاء من المبنى على عقار مجاور، وكلاهما من الأبنية القديمة المبنية بنظام الحوائط الحاملة والأسقف الخرسانية.

وعلى الفور، هرعت قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات التنفيذية إلى الموقع، حيث نجحت جهود الإنقاذ في إنقاذ 4 أشخاص كانوا محتجزين تحت الأنقاض، إلى جانب انتشال جثمان أحد الضحايا.

وفي إطار الإجراءات العاجلة، قرر الدكتور إبراهيم صابر إخلاء العقارات المجاورة بشكل احترازي، كما أصدر تعليماته بتشكيل لجنة هندسية فورية لفحص حالة العقارات المتضررة وتحديد مدى تأثرها بالانهيار، حرصًا على سلامة المواطنين.

وأكدت محافظة القاهرة استمرار أعمال البحث والتمشيط بمحيط العقار، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة، مشددة على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة وتجنب الاقتراب من مواقع الحوادث.