ميرتس يطالب نتنياهو ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة

طالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن ميرتس أجرى اتصالا هاتفيا مع نتنياهو، الجمعة، أعرب خلاله عن "أمله بالتوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار" في قطاع غزة، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأضاف أن فريدريش ميرتس "شدد على ضرورة إيصال المساعدة الإنسانية الطارئة الى سكان قطاع غزة بشكل آمن ووسط ظروف لائقة"، مع تأكيده ضرورة "نزع سلاح" حماس.

كما أوضح أن المستشار الألماني "أكد أيضا ضرورة عدم اتخاذ أي خطوات نحو ضم الضفة الغربية".

وكانت القناة 13 الإسرائيلية نقلت، اليوم الجمعة، عن المبعوث الأمريكي لشئون الأسرى قال إن إسرائيل وحماس اقتربتا من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأضاف آدم بولر: "نحن أقرب مما كنا عليه حتى الآن. إذا لم يحدث ذلك الآن، فسيكون ذلك بسبب عناد حماس".

وأعرب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق في المدى القريب، مضيفا: "من الممكن حدوث ذلك، لم يكن هناك وقت أفضل. لقد نجح نتنياهو ضد إيران، وهذا منحه نفوذا كبيرا في الداخل، وعندما تكون لديك قوة، فهذا هو الوقت الأمثل لاتخاذ خطوة".