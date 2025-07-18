معهد الخدمات المالية يوقع مذكرة تفاهم مع كلية Bayes للأعمال بلندن لتأهيل كوادر قطاع التأمين

شهد محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسفير شريف كامل، سفير مصر في لندن، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الخدمات المالية – الذراع التدريبي للهيئة – وكلية Bayes للأعمال بجامعة لندن، وذلك في إطار تفعيل البروتوكول المُبرم بين المعهد وشركات التأمين المصرية لتعزيز قدرات وتنافسية قيادات قطاع التأمين في مصر، وذلك بمقر السفارة المصرية في لندن.

وقّع طارق سيف، المدير التنفيذي للمعهد، مذكرة التفاهم، مع لان سترومسمي (Lan Stromsmoe)، مدير تدريب القادة بكلية Bayes في لندن، لتدريب وتطوير قدرات القيادات المستقبلية بشركات التأمين المصرية.

وجاء ذلك ضمن فعاليات واجتماعات الوفد الرسمي في لندن لاستعراض آخر تطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر، بحضور وزير المالية أحمد كوجك، وممثلي العديد من الجهات الحكومية المختلفة.

وزار كل من محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس مجلس إدارة المعهد، وطارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، مقر كلية Bayes للأعمال، حيث عقدا اجتماعًا لمناقشة آليات تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، إلى جانب بحث سبل التعاون في مجالات متعددة تشمل الدراسات الاكتوارية، والتوعية، والثقافة المالية.

ويغطي البرنامج عددًا من الموضوعات المحورية، من بينها القيادة المؤسسية في عصر التحول التكنولوجي، بما يشمل تطوير الفكر الاستراتيجي في بيئة رقمية، وصياغة استراتيجيات التغيير المؤسسي، وتصميم وتنفيذ نماذج أعمال مبتكرة قادرة على التكيف مع التحولات المتسارعة في قطاع التأمين.

واتُفق على عقد البرنامج مرتين سنويًا بمقر الجامعة في لندن، على أن يشرف على تنفيذه نخبة من الأكاديميين والممارسين الدوليين المتخصصين في القيادة الرقمية والاستراتيجية.

وتثري التجربة التعليمية للبرنامج من خلال أنشطة تطبيقية وزيارات ميدانية لسوق Lloyd’s of London، بما يُتيح للمشاركين فرصة التفاعل المباشر مع بيئة الأعمال الدولية، واستيعاب أفضل الممارسات العالمية.

ويُؤكد البرنامج على التزام المعهد، تحت قيادة الهيئة العامة للرقابة المالية، بتطوير قدرات قيادات مستقبلية قادرة على النهوض بقطاع التأمين المصري، وذلك في ضوء استراتيجية الهيئة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية.

وفي السياق ذاته، قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن توقيع مذكرة التفاهم مع كلية Bayes للأعمال (جامعة لندن)، يُجسد التزام الهيئة بتأهيل الكوادر البشرية وخلق أجيال مستقبلية قادرة على صياغة سياسات تواكب أفضل الممارسات والاتجاهات العالمية في مجالي القيادة والتكنولوجيا، وذلك ضمن رؤية الهيئة لتأهيل المهنيين بمختلف القطاعات، وخاصة قطاع التأمين.

وأضاف أن بناء قدرات المهنيين يسهم في تعزيز استدامة جهود تطوير وتنمية قطاع التأمين المصري، بما يدعم دوره في خدمة الاقتصاد القومي، لا سيما في زيادة مستويات الادخار القومي.

ومن جانبه، قال مارك كاربري، مدير برامج تدريب القيادة التنفيذية بالجامعة، إن وحدة التعليم للقيادات التنفيذية بكلية Bayes للأعمال تتشرف بالتعاون مع معهد الخدمات المالية في تقديم هذا البرنامج الرائد في القيادة التنفيذية.

وأشار إلى أن هذا التعاون يجمع بين خبرات كلية Bayes الواسعة في مجالي التأمين وتطوير القيادات، والمعرفة العميقة التي يمتلكها معهد الخدمات المالية بطبيعة سوق الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، مؤكدًا حماس الكلية لدعم تنمية الكفاءات في قطاع التأمين المصري، ومتطلعًا إلى البناء على هذه الشراكة لتطوير برامج تدريبية أخرى في المستقبل.