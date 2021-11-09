المنتخب الإولمبي يواصل الإعداد في معسكر القاهرة

واصل المنتخب الأولمبي تدريباته لليوم الثاني في معسكره المغلق بالقاهره ضمن خطة الإعداد للتصفيات الأفريقية لبطولة الأمم تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.
وتبدأ خطة الإعداد بالمشاركة في بطولة شمال افريقيا للمنتخبات الأولمبية المقرر اقامتها الشهر المقبل بليبيا.
شهدت تدريبات اليوم جدية وحماس من قبل اللاعبين لإثبات الذات قبل اعتماد الهيكل الأساسي للمنتخب الاولمبي.
وكان الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب قد أعلن عن قائمة المنتخب والتي جاءت كالتالي :
حراسة المرمى: حمزة علاء (الأهلي) – السيد عطية (الزمالك) – إيهاب العابدي (المصري) – يوسف نادر (بيراميدز).
الدفاع: حسام عبد المجيد (الزمالك) – محمد المغربي (الأهلي) – ياسين مرعي (فاركو) – محمد سمير (طلائع الجيش) – أحمد عيد (الإسماعيلي) – هشام حافظ (مصر للمقاصة) – محمد أشرف بكري (الأهلي) – سعيد الونش (مصر للمقاصة).
الوسط: عبد الرحمن عشري (إنبي) – أسامة الجزار (المصري) – عبد الغني محمد (الاتحاد السكندري) – زياد كمال (إنبي) – أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) – محمود جهاد (فاركو) – محمد شحاتة (طلائع الجيش) – عربي بدر (فيوتشر) – زياد طلبة (فاركو) – محمود صابر (بيراميدز) – مصطفى سعد (سيراميكا كليوباترا) – كريم جمال (مصر للمقاصة).
الهجوم: إبراهيم عادل (بيراميدز) – زياد فرج (المصري) – شادي رضوان (البنك الأهلي) – أسامة فيصل (البنك الأهلي) – عبد الرحمن عاطف (غزل المحلة).