تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة في أمريكا الأسبوع الماضي

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة، لأول مرة، في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن عدد الطلبات خلال الأسبوع المنتهي يوم 4 نوفمبر الحالي بلغ 217 ألفا، بتراجع قدره 3000 طلب عن الأسبوع السابق عليه عندما تم تسجيل 220 ألف طلب، وفقا للبيانات المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى 218 ألفا مقابل 217 ألف طلب في الأسبوع السابق وفقا للبيانات الأولية.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات وزارة العمل ارتفاع متوسط عدد الطلبات خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبا إلى 212.25 ألف طلب أسبوعيا خلال الأسبوع الماضي، بارتفاع قدره 1500 طلب عن الأسبوع السابق عليه الذي سجل 210.75 ألف وظيفة وفقا للبيانات المعدلة.

في الوقت نفسه، قالت وزارة العمل إن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر الماضي بواقع 22 ألف طلب إلى 1.834 مليون طلب.

ومع هذه الزيادة وصل عدد طلبات الإعانة المستمرة إلى أعلى مستوى له منذ سجل 1.843 مليون طلب في الأسبوع المنتهي يوم 15 أبريل الماضي.

وبلغ متوسط عدد طلبات الإعانة المستمرة خلال 4 أسابيع 1.789 مليون طلب بارتفاع قدره 32.25 ألف طلب عن الأسبوع السابق عليه الذي سجل مليون و756.75 ألف طلب وفقا للبيانات المعدلة.

يذكر أن وزارة العمل الأمريكية نشرت يوم الجمعة الماضي تقريرا منفصلا أظهر ارتفاع عدد الوظائف في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأقل من التوقعات.

وقالت الوزارة إن عدد الوظائف ارتفع بمقدار 150 ألف وظيفة بعد ارتفاعه بمقدار 297 ألف وظيفة في سبتمبر الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاعه بمقدار 180 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي مقابل 336 ألف وظيفة في الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

في الوقت نفسه أشارت الوزارة إلى ارتفاع معدل البطالة في الشهر الماضي إلى 3.9% مقابل 3.8% في الشهر السابق.