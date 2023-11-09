قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إنه نتيجة للضغوط والرأي العام الدولي، إلى جانب الوساطة المصرية والعربية، كل هذا ربما يُسفر عن هدنة إنسانية قصيرة أو طويلة تؤدي إلى إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات والشاحنات.

وأوضح خلال تقديم برنامجه «حديث القاهرة»، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء الأربعاء، أن الساعات الحالية ربما تُثمر أيضا عن إمكانية تبادل رهائن بحيث تفرج حماس عن رهائن تحمل الجنسيات الأخرى، مؤكدا أن المجتمع المدني الأمريكي يرفض الهُراء من دعم وحشية إسرائيل لهدنة إنسانية.

وذكر أن هناك مظاهرات تحمل عشرات ومئات الالاف تعترض على السياسة الأمريكية في غزة، لافتا إلى أن حركة حماس لن تنتهي وستبقى لأنها فكرة وحركة ودعوة ويموت مقاتلين ويأتي غيرهم.

وتابع: «حماس تلعب دورا تخريبيا للقضية الفلسطينية، ولا تضع الشعب الفلسطيني الذي يعاني في ذهنه ولا خططه».

وكان متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليئور بندور، قال إن الحديث عن الهدنة ووقف إطلاق النار بشكل مؤقت في قطاع غزة مرتبط بإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «الحرة»: «سنستجيب لدعوة الهدنة الإنسانية عندما يعود 242 مواطنًا إسرائيليًا إلى منزلهم».