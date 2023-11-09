الأمين العام للأمم المتحدة: حان الوقت لاتخاذ خطوات ملموسة في غزة

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صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، أن الوقت قد حان لاتخاذ "خطوات ملموسة" في غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة للقطاع.

وأفاد جوتيريش في كلمة مصورة، الخميس، بأن المدنيين في غزة بمن فيهم النساء والأطفال يواجهون "كابوسا لا ينتهي" حيث دُمرت أحياؤهم وقُتل أحباؤهم.

وأضاف: "بينما تتساقط القنابل عليهم، فإنهم محرومون من أبسط احتياجاتهم مثل الماء والغذاء والكهرباء والدواء".

وأوضح أن المساعدات الإنسانية الضرورية بدأت تصل غزة، إلا أنه وصفها بأنها "قطرة صغيرة في المحيط"، بحسب وكالة الأناضول.

وأكد جوتيريش أن الاحتياجات في قطاع غزة كبيرة جدا، مجددا دعوته إلى وقف إنساني عاجل لإطلاق النار لحماية المدنيين وتزويدهم بالمساعدات.​​​​​​​

ومنذ 34 يوما، يشن جيش الاحتلال حربا على غزة "دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، واستشهد 10 آلاف و812 فلسطينيا، بينهم 4412 طفلا و2918 سيدة وفق وزارة الصحة في غزة.