المكسيك وأمريكا تتوصلان إلى اتفاق لمعالجة تأخر المكسيك في توريد حصتها من المياه

أعلنت المكسيك والولايات المتحدة إنهما توصلتا إلى اتفاق يأملان أن يساعد في معالجة عادة المكسيك في التأخر في توريد حصتها من المياه في حوض نهر ريو برافو، المعروف أيضا بنهر ريو جراندي.

ويوفر الاتفاق الذي تم الإعلان عنه اليوم السبت للمكسيك أدوات ومرونة لتسليم المياه في وقت مبكر ضمن دورة الخمس سنوات بموجب معاهدة المياه الأمريكية-المكسيكية لعام 1944، وفقا للجنة الحدود والمياه الدولية الثنائية.

وتشمل الأدوات المقترحة تحسين التنسيق في مجالات الحفاظ على المياه، وإعادة استخدامها، ومصادر المياه البديلة، وغيرها من التدابير.

وتعمل المعاهدة على أساس دورات من خمس سنوات وتسمح للمكسيك بتراكم "دين مائي" في السنوات الأربع الأولى، بشرط أن تقوم بتسويته في السنة الخامسة. وقد أدى ذلك إلى تأخر المكسيك، على أمل أن يتسبب إعصار أو أمطار غزيرة أخرى في تدفق المياه إلى منطقة الحدود.

وتلتزم المكسيك بتسليم 350 ألف قدم مكعب من المياه سنويا (حوالي 430 مليون متر مكعب)، أي ما يعادل حوالي 75ر1 مليون قدم مكعب (15ر2 مليار متر مكعب) على مدار 5 سنوات. وفي المقابل، تقدم الولايات المتحدة للمكسيك مياه إضافية من مصادر مائية أخرى من منطقة أبعد تقع غربا.

لكن في الدورة الحالية التي بدأت في عام 2020، لم تسلم المكسيك حتى الآن سوى حوالي 425 ألف قدم مكعب (525 مليون متر مكعب) من المياه بشكل إجمالي، أي حوالي ربع الكمية التي يجب عليها تسليمها خلال فترة الخمس سنوات التي تنتهي في أكتوبر 2025.