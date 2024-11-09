سلسلة غارات على ضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذار إسرائيلي بالإخلاء

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استهدفت سلسلة غارات الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الجمعة، بعدما أصدر جيش الاحتلال إنذارا للسكان بالإخلاء، في ظل استمرار المواجهة المفتوحة بين إسرائيل وحزب الله منذ أكثر من شهر.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بأنّ الطيران الإسرائيلي شنّ غارات استهدفت مناطق برج البراجنة وحارة حريك ومحيط الجامعة اللبنانية.

وقبل بدء تنفيذ الغارات، نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، على منصة إكس، بيان إخلاء عاجل للسكان، مشيرا إلى المناطق الثلاث. وأرفق المنشور بخريطة تضمّنت المواقع التي سيستهدفها الجيش.

ووفق الوكالة الوطنية، فقد استهدفت غارة حي الأميركان-الجاموس الذي لم يشمله إنذار الجيش الإسرائيلي.

وأضافت الوكالة أنّ أصداء إحدى الغارات وصلت إلى بيروت، مشيرة إلى أن دخانا أسود كثيفا غطّى سماء المنطقة.

كما أوضحت أنّ الغارات ترافقت مع تحليق مكثّف للطيران المسير على علو منخفص

والأربعاء، تعرّضت الضاحية الجنوبية لبيروت لغارات طالت إحداها منطقة متاخمة لمطار بيروت، المرفق الجوي الوحيد في البلاد.

وأوضح مسئول أنّ "أضرارا طفيفة" طالت مباني تابعة للمطار "ولكن ليس المبنى الرئيسي" حيث قاعة المغادرة والوصول.

ومنذ 23 سبتمبر، كثّفت إسرائيل ضرباتها الجوّية على مناطق تُعتبر معاقل لحزب الله قرب بيروت وفي جنوب البلاد وشرقها، وبدأت هجوما بريا في جنوب لبنان بعد تبادل للقصف مدى سنة مع حزب الله عبر الحدود.

وأسفرت جولة التصعيد الأخيرة عن مقتل أكثر من 2670 شخصا في لبنان، من إجمالي 3117 شخصا على الأقل قتلوا بنيران إسرائيلية منذ بدء تبادل القصف بين حزب الله وإسرائيل في الثامن من أكتوبر 2023.