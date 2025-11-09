قطر تشارك في اجتماع «ميناماتا» بجنيف للحد من تلوث الزئبق

شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي، في أعمال الاجتماع السادس لمؤتمر الأطراف في اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق (كوب 6)، الذي عقد في مدينة جنيف السويسرية، بمشاركة وفود رسمية وخبراء من مختلف دول العالم.

ويأتي الاجتماع في إطار الجهود الدولية الرامية إلى الحد من التلوث بالزئبق وتقليل آثاره السلبية على صحة الإنسان والبيئة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم السبت.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز تنفيذ بنود الاتفاقية، من أبرزها مكافحة التجارة غير المشروعة بالزئبق، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن التعدين الحرفي للذهب، إضافة إلى تنفيذ الحظر المفروض على منتجات تفتيح البشرة المحتوية على مركبات الزئبق.

كما تناول الإجراءات الخاصة بالتخلص التدريجي من حشوات الأسنان الزئبقية، والتوجه نحو استخدام بدائل أكثر أمانا وصديقة للبيئة.

وتأتي مشاركة دولة قطر في هذا الحدث الدولي تأكيدا على التزامها بالاتفاقيات البيئية الدولية، وحرصها على تعزيز الجهود الوطنية لحماية البيئة والصحة العامة، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وأهداف التنمية المستدامة.