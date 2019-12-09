فريق دولي يسعى لإتمام سيمفونية بيتهوفن غير المكتملة عبر الذكاء الاصطناعي

بمساعدة الذكاء الاصطناعي، يسعى فريق دولي من الخبراء الموسيقيين إلى إتمام سيمفونية لودفيج فان بيتهوفن العاشرة غير المكتملة.

وذكرت صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايونج" الألمانية أن الفريق الدولي الذي يضم علماء موسيقى ومؤلفين موسيقيين وعازف البيانو الأمريكي روبرت ليفين وخبراء كمبيوتر، يعمل على هذا المشروع.

وأكدت متحدثة باسم شركة الاتصالات الألمانية "دويتشه تيلكوم" ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إجراء هذا المشروع الذي بادرت به الشركة.

وبحسب البيانات، فإنه من المنتظر أن تقدم أوركسترا بيتهوفن في مدينة بون الألمانية العرض الأول للسيمفونية عقب إتمام المشروع في 28 أبريل المقبل. وتحتفل ألمانيا العام المقبل على نطاق واسع بمرور 250 عاما على ذكرى ميلاد المؤلف الموسيقي الشهير (1770 - 1827).

تجدر الإشارة إلى أنه لا يتوفر سوى بضعة مسودات وملاحظات كتابية عن السيمفونية العاشرة التي لم يتمكن بيتهوفن من إكمالها.

وبحسب تقرير صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج"، يعتزم العلماء تطوير لوغاريتم يمكنه إكمال المقاطع الكثيرة الناقصة من السيمفونية بناء على أسلوب بيتهوفين في التأليف الموسيقي.

وقال منسق المشروع ومدير معهد "كاريان" النمساوي، ماتياس رودر، للصحيفة: "اللوغاريتم لا يمكن التنبؤ به، فهو يفاجئنا كل يوم بجديد... إنه مثل طفل صغير يستشكف عالم بيتهوفن".

تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من محاولات التأليف الموسيقي عبر الكمبيوتر، من بينها إتمام السيمفونية الثامنة الشهيرة غير المكتملة للمؤلف النمساوي فرانتس شوبرت (1797 - 1828). ونفذ هذا المشروع شركة "هواوي" الصينية للاتصالات والهواتف الذكية، وتم العرض الأول للسيمفونية في فبراير الماضي في لندن.