ولي العهد السعودي يتحدث عن طرح رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، أن المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج، مشيرا إلى "أن دول الخليج ستظل مصدرا موثوقا للطاقة في العالم".

وقال بن سلمان، في كلمته خلال أعمال اجتماع الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض اليوم الجمعة" إن التعاون الوثيق بين دول الخليج سيؤدي لتحقيق الأهداف المنشودة".

وقال إن رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك أسهمت في تعزيز الدور الاستراتيجي لمجلس التعاون إقليميا وعالميا، وتسريع وتيرة مسيرة المجلس في المجالات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والعسكرية، بما في ذلك تعيين القيادة العسكرية الموحدة، وتفعيل دور الشرطة الخليجية".

وأعلن ولي العهد السعودي "أن المملكة تعتزم تقديم مرحلة ثانية من رؤية خادم الحرمين، بما يعكس التطورات، ويأخذ بعين الاعتبار المستجدات الجيوسياسية التي تأثرت بها المنطقة، فضلا عن الدروس المستفادة من التجارب في مواجهة جائحة كورونا، والدور المتنامي لدول مجلس التعاون في القضايا الإقليمية والدولية، والنمو الاقتصادي المتسارع".

وأضاف "تؤكد المملكة دعمها الكامل للوصول إلى حل شامل للأزمة اليمنية".

وقال بن سلمان "تؤكد المملكة على أهمية التزام إيران بالاتفاقات النووية"، مشددا على أهمية التزام إيران بمبادئ حسن الجوار".

وأكد ولي العهد السعودي" أن المملكة أطلقت عدة مبادرات للوصول إلى الطاقة النظيفة".

وأضاف بن سلمان في كلمته" أن دول الخليج ستظل مصدرا موثوقا للطاقة في العالم".

وهنأ ولي العهد السعودي قطر بنجاح استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 والمقامة حاليا في العاصمة الدوحة .