سبورتينج براجا يفوز على فيزيلا في الدوري البرتغالي

فاز فريق سبورتينج براجا على مضيفه فيزيلا 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، في الجولة الثالثة عشرة من الدوري البرتغالي، والتي شهدت أيضا تعادل بنفيكا مع فارينزي 1/1.

وأنهى براجا الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه سيمون بانزا في الدقيقة 15.

وفي الشوط الثاني، أضاف بانزا الهدف الثاني لبراجا في الدقيقة 56، ثم سجل فيزيلا هدف تقليص الفارق في الدقيقة 72 عن طريق صامويل إسيندي، قبل أن يسجل براجا الهدف الثالث عن طريق بروما في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

ورفع براجا رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد فيزيلا عند عشر نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الثانية، فشل بنفيكا في اعتلاء صدارة الدوري ولو بشكل مؤقت، بعد تعادله مع ضيفه فارينزي 1/1.

وتقدم فارينزي بهدف سجله كلاوديو فالكاو في الدقيقة 51 وتعادل بنفيكا بهدف أحرزه رافا سيلفا في الدقيقة 72.

ورفع بنفيكا رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف سبورتينج لشبونة المتصدر، كما رفع فارينزي رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع.