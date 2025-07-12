مصر تتوج بذهبيتين بمنافسات تحت 19 سنة ببطولة العالم للخماسي الحديث

توج المنتخب الوطني للخماسي الحديث بميداليتين ذهبيتين بمنافسات التتابع تحت 19 سنة ببطولة العالم للتتابعات للخماسي الحديث، المقامة على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، خلال الفترة من 7 إلى 14 يوليو الجاري.

و جاء تتويج زوجي الآنسات المكون من عاليه عنايت و سارة عبيد بالميدالية الذهبية عقب حصدهما 1258 نقطة في المركز الأول، فيما جاء الزوجي البولندي في المركز الثاني برصيد 1195 نقطة.

فيما جاء تتويج زوجي الشباب المكون من محمد حسن واسامة مدحت بالميدالية الذهبية عقب حصدهما 1487 نقطة في المركز الأول، فيما جاء الزوجي البولندي في المركز الثاني برصيد 1409 نقطة، والزوجي الكويتي في المركز الثالث برصيد 906 نقطة .

وقام بتسليم الميداليات كل من: سلفستر زاري رئيس الاتحاد الإفريقي للخماسي الحديث، و رفائيل أكوستا وإدڤيناس كرونجلاكاس عضوا اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث، وأحمد خلف مدير الإدارات الرياضية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وناصر الوليد رئيس الاتحاد الكويتي للخماسي الحديث ، وهاشم يس المدير التنفيذي للاتحاد المصري للخماسي الحديث ، وسيد فتحي المدير الإقليمي للفعاليات بمستشفيات أندلسية، .

وتختتم البطولة غدا بإقامة منافسات تتابع تحت 17 سنة للشباب والآنسات.

لترفع مصر رصيدها من الميداليات في البطولة إلى 10 ميداليات حتى الآن ، بواقع 7 ذهبيات ، وفضيتين ، وبرونزية واحدة.

وتشهد بطولة العالم للتتابعات مشاركة 340 لاعبًا ولاعبة من 36 دولة.