المقاومة في غزة تخوض معارك عنيفة وجها لوجه وتوقع إصابات في صفوف الاحتلال

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بأن معارك عنيفة تدور وجهًا لوجه في قطاع غزة، خلال الساعات الأخيرة.

ونقلت شبكة «قدس» الإخبارية، عن الإعلام العبري قوله إن عددًا من جنود الاحتلال أصيبوا اليوم، خلال اشتباكات مع كتائب القـسام في خان يونس.

وأشارت إلى أن مروحيات الإجلاء وصلت حتى الآن إلى مستشفيات: تل هشومير وبيلينسون وسوروكا وإيخيلوف، بعد حدثين أمنيين خطيرين في غزة.

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة جندي إسرائيلي بجروح متوسطة في معركة بقطاع غزة.

وأشار موقع «والا» العبري، إلى أن الجندي نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وشهدت المرحلة الماضية تصاعدا ملحوظا في عمليات المقاومة التي رفعت حصيلة القتلى والمصابين في جنود جيش الاحتلال، حتى أصبحت جملة «حدث أمني صعب في غزة» مألوفة في الأيام القليلة الماضية.

ومنذ استئناف العدوان على غزة في مارس الماضي قتل ما لا يقل عن 38 جنديا إسرائيليا وأصيب 98 في كمائن وعمليات قنص، في حين بلغت الحصيلة منذ بداية العام 50 قتيلا و118 مصابا.

وبذلك ترتفع حصيلة خسائر قوات الاحتلال منذ بدء الاجتياح البري أواخر أكتوبر 2023 إلى 444 قتيلا و2768 جريحا، بحسب بيانات الجيش الإسرائيلي، في حين تؤكد المقاومة الفلسطينية، أن خسائر الاحتلال أعلى بكثير.

وفي يونيو الماضي، تكبد جيش الاحتلال أعلى خسائره الشهرية، إذ قتل 20 من ضباطه وجنوده وأصيب عشرات، وفق ما أكدته وسائل إعلام إسرائيلية الأسبوع الماضي.