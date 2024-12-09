قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن كل من يتصدر المشهد في سوريا في الوقت الراهن هم مجموعة من الإسلاميين والفصائل والمسلحة، ولا توجد فرحة للشعب.

وأضاف خلال برنامجه «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الاثنين: «أنا مشفتش إلا ملتحٍ ومحجبة في أي فرحة من الأفراح السورية المزعومة دي».

وأشار إلى أنّ القوى الغربية تحاول في الوقت الحالي تجميل ما يجري في سوريا، معقبا: «سي إن إن عملت حوار مع الجولاني (أحمد الشرع قائد هيئة تحرير الشام)، والمذيعة ارتدت الحجاب».

ولفت إلى أن الأمر مثَّل محاولة للإقناع بتغيير صورة الجولاني، متابعًا - وهو يخاطب مذيعة سي إن إن: «مين قالك إن الحجاب شرط في الإسلام».

ووصف عيسى، هيئة تحرير الشام بأنها من عملاء الغرب، الذي يعمل على تقديمها على أنها مثال وقدوة، مستكملًا: «المأساة لم تعد فقط في سيطرة الإرهابيين على سوريا لكن المأساة في محاولة تجميل الإرهابيين الذين يسيطرون على سوريا».