مشاجرة تتسبب القبض على نجم أهلي جدة

ألقت الشرطة البريطانية القبض على إيفان توني مهاجم الأهلي السعودي ومنتخب إنجلترا، بسبب ضلوعه في مشاجرة.

وظهر اللاعب في أحد الملاهي الليلية بلندن، حيث اشتبك مع شخص حاول التقاط صورة معه لكنه جذب ووضع يده حول عنقه.

وأوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن توني أعتقد أن المشجع الذي حاول التقاط الصورة معه بصحبة اثنين من أصدقائه، كان يريد أن يسرقه خاصة أنه كان يرتدي مصوغات ثمينة حول عنقه.

وأشارت الصحيفة إلى أن توني قام بالتعدي على المشجع برأسه ما أدى إلى تعرض الأخير للإصابة بنزيف في الأنف.

وتدخلت الشرطة التي ألقت القبض على توني على خلفية تلك الواقعة.

يذكر أن إيفان توني قد بات مرشحا للرحيل عن أهلي جدة في يناير المقبل، في ظل رغبته في العودة للمشاركة مع منتخب إنجلترا قبل كأس العالم 2026.