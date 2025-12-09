غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على جنوبي وشرقي غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• الغارات استهدفت مدينة رفح جنوب قطاع غزة فيما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف شرقي مدينة غزة، وفق شهود عيان..

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، سلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق متفرقة تخضع لاحتلاله جنوبي وشرقي قطاع غزة.

وأفاد مراسل الأناضول نقلا عن شهود عيان، أن الجيش نفذ غارات جوية عنيفة على مناطق سيطرته غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فيما استهدفت المدفعية مناطق شرق المدينة بالقذائف.

وفي مدينة خان يونس، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها في عرض البحر، ما أثار حالة من الذعر في صفوف النازحين بالمنطقة.

كما أفاد الشهود، بأن قوات الجيش الإسرائيلي، نفذت عمليات نسف داخل حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة في أجواء المنطقة.

وتأتي هذه التطورات، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل، حيث تواصل الأخيرة خرق الاتفاق عبر استهداف فلسطينيين خارج المناطق التي انسحبت إليها بموجب الاتفاق، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وكان من المفترض أن ينهي الاتفاق إبادة جماعية بدأتها تل أبيب في 8 أكتوبر 2023.

وخلّفت تلك الإبادة أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.