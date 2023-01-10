وزير التنمية المحلية يشارك في ورشة عمل حول توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بعملية توطين أهداف التنمية المستدامة، لما لها من أثر في تحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال كلمة وزير التنمية المحلية في ورشة عمل رفيعة المستوي حول "توطين أهداف التنمية المستدامة علي مستوى المحافظات المصرية: إعداد التقارير المحلية الطوعية"، والتي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

حضر ورشة العمل، الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء أشرف الداودي محافظ قنا واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتورة منال عوض محافظ دمياط واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء واليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر وعدد من نواب المحافظين وقيادات وزارة التنمية المحلية وسكرتير عموم المحافظات والقيادات التنفيذية بالإدارة المحلية وممثلي مكاتب الأمم المتحدة في مصر.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن ذلك انعكس في تبني الحكومة المصرية خطوات حثيثة، نحو دمج أهداف التنمية المستدامة في الخطط المحلية، ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق تلك الأهداف، مضيفا أنه تم التنسيق في الفترة السابقة بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية لتوطين أهداف التنمية المستدامة من خلال عدد من المحاور.

وتابع: "لكي تستطيع الإدارة المحلية المشاركة بفاعلية في عملية توطين أهداف التنمية المستدامة، فكان من الضروري توفير بيانات تحدد وضع كل محافظة في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ومستهدفات المؤشرات لكل محافظة في 2030 مرتكزة على الوضع الحالي والطموح للوصول إلى مستهدفات أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي".

ولفت إلى ضرورة ربط مؤشرات اهداف التنمية المستدامة بعمليات التخطيط المحلي من خلال إعداد المحافظات لخطة استراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة للمحافظة في 2023، وتفعيلا لقانون التخطيط العام الجديد، مشيرا إلى تبني الخطة الاستراتيجية مستهدفات التوطين للتنمية المستدامة وتضع الأُطر العملية والمستهدفات متوسطة الأجل وخطط العمل التنفيذية، وتكون الإطار المُنظم للتكامل بين المستويين المركزي والمحلي للوصول لأهداف التنمية المستدامة.

ونوه بأن الحكومة المصرية تبنت عددا من البرامج التنموية المتكاملة بهدف تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة والتي تم إدراجها علي منصة الأمم المتحدة باعتبارها تجارب تنموية رائدة في توطين أهداف التنمية المستدامة، حيث أدرجت المبادرة الرئاسية حياة كريمة في 2020، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في عام 2021.

وذكر أن وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية تعاونت في تطوير منظومة التخطيط المحلي استنادا إلى الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث تسعي الوزارة من خلال تطوير برامج التنمية المحلية إلى إضافة برنامج للتنمية الاقتصادية المحلية وآخر للتنمية العمرانية الريفية والحضرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي من خلال تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير فرص عمل محلية ومستدامة.

وأشار إلى أن الإعداد للتقارير المحلية الطوعية هذا العام تعد أداة رئيسية لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المصرية، مشيرا إلى أن الإعداد للتقارير المحلية الطوعية ليست مجرد وسيلة للمحافظات لتقرير التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة، بل أداة لتحفيز العمل المحلي من أجل التأثير العالمي.

وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية تحديد احتياجات التنمية المستدامة علي المستوي المحلي والمساعدة على وضع الخطط المناسبة للمحافظة وتحديد أولوياتها لتحقيق هذه المستهدفات، بالإضافة إلى ذلك، تساعد التقارير المحلية الطوعية على إيجاد سياسات متداخلة تعمل من أجل تحقيق هدف مماثل، وتمكين الإدارات المحلية من توفير التمويل اللازم لتغطية أفضل للإجراءات المتبعة للسير في طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

وأوضح أن جميع أهداف التنمية المستدامة لها أهداف مرتبطة بشكل مباشر بمسؤوليات الحكومات المحلية، لا سيما دورها في تقديم الخدمات الأساسية، موضحا أنه على الرغم مما تم تحديده في تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة من مؤشرات ومستهدفات لكل محافظة في 2030 مرتكزة علي مستهدفات أهداف التنمية على المستوى القومي.

وأضاف أن الوزارة لن تتوانى في دعم المحافظات وتدريب الكوادر وتقديم الدعم الفني علي وضع الأهداف التنموية التي ترتبط بالأهداف علي المستوى القومي، وكذا أهداف التنمية المستدامة العالمية، بهدف سد الفجوات التنموية و تحفيز إشراك كل الجهات الفاعلة على المستوى المحلي لقياس التقدم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وأكد فاعلية التقارير الطوعية المحلية بالمحافظات كأداة للرصد والتقييم لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وضرورة إعطاء كل الاهتمام لمناقشة نتائجها، بجانب أن وزارة التنمية المحلية لن تدخر جهدا نحو تقديم الدعم الفني للمحافظات والإدارة المحلية لإصدار التقارير المحلية الطوعية بشكل دوري بما يضمن تحسين مستوي معيشة المواطنين.

وخلال رده علي أسئلة بعض المشاركين في الورشة من كوادر المحافظات، أكد وزير التنمية المحلية، اهتمام الوزارة بتوفير البرامج والدورات التدريبية للكوادر والعاملين بالمحافظات من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، لافتا إلى أن هناك متابعة مستمرة لملف التدريب وضمان نقل الخبرات اللازمة التي تساهم في تحسين مستوى أداء الموظفين والعاملين بما يساهم في النهاية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.