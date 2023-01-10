 السعودية: دراسة زيادة الاستثمار في باكستان إلى 10 مليارات دولار والوديعة إلى 5 مليارات دولار - بوابة الشروق
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السعودية: دراسة زيادة الاستثمار في باكستان إلى 10 مليارات دولار والوديعة إلى 5 مليارات دولار

علم السعودية
علم السعودية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 10 يناير 2023 - 3:38 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 يناير 2023 - 3:38 ص

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء دراسة زيادة الاستثمار في باكستان ليصل إلى 10 مليارات دولار ودراسة زيادة مبلغ الوديعة إلى 5 مليارات دولار.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" صباح اليوم أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "وجّه بدراسة زيادة استثمارات المملكة في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة التي سبق الإعلان عنها في 25 (آب) أغسطس 2022، لتصل إلى عشرة مليارات دولار".

وأضافت أن "الصندوق السعودي للتنمية يدرس كذلك زيادة مبلغ الوديعة المقدمة من المملكة لصالح البنك المركزي الباكستاني التي سبق الإعلان عن تمديدها في 2 (كانون الأول) ديسمبر 2022، لتصل إلى خمسة مليارات دولار، وذلك تأكيدا على موقف المملكة الداعم لاقتصاد جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الشقيق".

وأوضحت الوكالة أن هذه الزيادات "جاءت في إطار التواصل القائم بين ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الباكستاني السيد محمد شهباز شريف".

وتأتي هذه الزيادات بعد الزيارة التي قام بها قائد الجيش الباكستاني الجديد الفريق أول عاصم منير التي التقي خلالها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان.

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