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مدافع الزمالك السابق: إمام عاشور أفضل من حمدي فتحي

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 10 يناير 2024 - 1:33 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 يناير 2024 - 1:33 ص

يرى أحمد دويدار مدافع نادي الزمالك السابق، أن اللاعب إمام عاشور يتفوق على زميله بالمنتخب الوطني حمدي فتحي.

وقال أحمد دويدار في تصريحات تليفزيونية: "حمدي فتحي يسير بشكل جيد مع المنتخب، ولكن جودة إمام عاشور كبيرة".

وأضاف: "إمام عاشور أفضل من حمدي فتحي في خط الوسط، ومحمد النني اسم كبير ويلعب مع أرسنال، وهذا يمنحه جودة مختلفة، وخبرات أكبر".

وتابع: "خط وسط منتخب مصر به تفاوت، وهناك اختلافات بين مستويات اللاعبين، وأعتقد أن التشكيل المناسب له يجب أن يتكون من مروان عطية وأمامه أحمد سيد زيزو وإمام عاشور".

وأكمل: "كل مباراة لها لاعبين معينين يناسبونها، ولكن مروان عطية يجب أن يكون لاعب خط الوسط الدفاعي الأساسي في جميع المباريات".

وأتم: "مروان عطية عندما يكون في حالته هو الأفضل في مركز خط الوسط المدافع، ويجب أن يكون أساسيًا في تشكيل المنتخب ولا يتغير في جميع المباريات".


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