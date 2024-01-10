تقارير توضح موقف السيتي من انتقال هالاند إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية موقف نادي مانشستر سيتي من بيع مهاجمه وهدافه، إيرلينج هالاند، إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

وربطت بعض التقارير إمكانية انضمام هالاند إلى ريال مدريد بعد نهاية الموسم الحالي، رغم أن عقده ممتد في ملعب الاتحاد حتى يونيو 2027.

ووفقَا لـ صحيفة «آس» الإسبانية فإن هناك شرطًا جزائيًا في عقد هالاند بعد نهاية الموسم الحالي بقيمة 100 مليون يورو للأندية من خارج الدوري الإنجليزي.

وإذا لم ينجح ريال مدريد في ضم كيليان مبابي مجانًا في يوليو المقبل، سيكون هالاند هو الهدف الأساسي القادم بالنسبة للنادي للملكي.

لكن بحسب صحيفة «ذا صن» فإن موقف مانشستر سيتي واضح فهو لا ينوي أبدًا الموافقة على رحيل هالاند.

ويريد مانشستر سيتي أيضًا أن يجدد عقد هالاند ليضمن استمراره مع الفريق مع زيادة كبيرة في راتبه ليصبح الأعلى في الدوري الإنجليزي الممتاز.