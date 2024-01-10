تقارير سعودية تكشف مصير حجازي في اتحاد جدة

كشفت بعض التقارير الصحفية السعودية، عن موقف اللاعب أحمد حجازي من التواجد في قائمة اتحاد جدة المحلية، بعد عودته من إصابة الرباط الصليبي.

وكانت إدارة اتحاد جدة قد قررت في الصيف الماضي، عدم قيد أحمد حجازي في قائمة الفريق بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ووفقًا لصحيفة «الرياضية» السعودية، سيتمُّ إعادة قيد المدافع أحمد حجازي في قائمة الأجانب الثمانية بنظام رابطة دوري المحترفين.

وأضافت الصحيفة السعودية أن إدارة الاتحاد تدرس التعاقد مع بديل للبرتغالي جوتا فيليبي في حال موافقة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب الفريق، والنجاح في إيجاد لاعب مناسب خلال الميركاتو الشتوي.

وأتمت صحيفة الرياضية أن البرازيليين رومارينيو داسيلفا ومارسيلو جروهي، لاعبَي فريق الاتحاد، يدرسان حاليًّا العروض المقدَّمة لهما بعد دخولهما الفترة الحرة من عقدهما، التي تسمح لهما بالانتقال لأي نادٍ دون العودة إلى ناديهما.